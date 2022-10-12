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Происшествия12 октября 2022 10:23

В Азнакаево уклонисту от службы в армии вместо штрафа назначали год принудительных работ

Суд ужесточил наказание, так как мужчина не оплатил вовремя долг
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Приставы неоднократно предупреждали о необходимости своевременного погашения долга.

Приставы неоднократно предупреждали о необходимости своевременного погашения долга.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время весеннего призыва житель Азнакаево не явился в военкомат. Городской суд привлек уклониста к уголовной ответственности и выписал ему штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает Главное управление Федеральной службы судебных приставов Татарстана.

Однако мужчина уклонялся и от уплаты штрафа, поэтому суд решил ужесточить ему наказание. В итоге житель Азнакаево был приговорен к одному году принудительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства.

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