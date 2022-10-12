Мошенники сами быстро нашли покупателя на квартиру и помогли оформить сделку. Фото: Анна СЕМИНА

Началось все еще в июле этого года. На мобильный телефон 55-летней пенсионерки из Набережных Челнов позвонил «сотрудник банка». Мужчина предупредил, что от ее имени кто-то оформил кредиты на довольно крупные суммы и теперь пытается их обналичить. Это, так же по телефону, женщине подтвердил «сотрудник правоохранительных органов». При этом он добавил, что заявки на кредиты от имени пенсионерки поступили сразу в три банка.

Женщине для решения проблемы настоятельно рекомендовали самой переоформить эти кредиты, обналичить деньги и перевести их на «безопасные счета банка». Пенсионерка поверила всему этому и ужа далее по инструкции мошенников «продублировала» заявки на три кредита в разных банках на сумму почти в 600 тысяч рублей.

Аферисты действовали настолько правдоподобно, что в их сети попали даже две 32-летние дочери пенсионерки. Они в итоге под залог машины и квартиры взяли на себя кредиты, в том числе и в микрофинансовых организациях, перечислили мошенникам почти 2 миллиона рублей и еще купили отдельный мобильный телефон для конфиденциальной связи с ними. По нему аферисты заверили женщин, что эти договоры станут недействительными после завершения всех операций.

Далее злоумышленники заставили женщин ради спасения сбережений от злодеев собрать документы в налоговую, разблокировать банковскую ячейку, стать индивидуальными предпринимателями или создать свою фирму. Мало того, аферисты убедили своих жертв быстро продать свою трехкомнатную квартиру в центре Набережных Челнов. Даже сам нашли покупателя и помогли оформить сделку. Заветные квадратные метры достались жителю Казани всего за 2 миллиона рублей. Эти деньги женщины также перечислили мошенникам, а сами переехали жить в неотапливаемую дачу.

И даже после всего этого мошенники продолжали выманивать у женщин деньги. Так продолжалось до тех пор, пока последние не рассказали о происходящем соседке по даче. Та сразу сказала, что так действуют только аферисты и посоветовала обратиться в полицию.

- По заявлению женщин было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Личности злоумышленников и их местонахождение устанавливаются. На данный момент известно то, что они звонили с номеров, зарегистрированных в Москве, Ленинградской области и Татарстане, - сообщили в УМВД Набережных Челнов.

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