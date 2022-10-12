В Казани фермеров будут судить за махинации с грантами на 32 миллиона рублей

Утверждается, что один из них смог легализовать похищенные миллионы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За вершено расследование уголовного дела о мошенничестве и подделке документов, по которому проходит сразу семь фигурантов. Обвинительное заключение утверждено и все материалы скоро поступят на рассмотрение в Вахитовский районный суд Казани, сообщает прокуратура Татарстана.

- Никто из фигурантов свою вину так и не признал. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На их имущество стоимостью более 34 миллионов рублей был наложен арест, - также отметили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, с 2015 по 2021 года злоумышленники - фермеры и руководители фирм, постоянно обманывали Минсельхоз Татарстана. Утверждается, что они подделывали и представляли в ведомство документы, которые подтверждали обоснованность использования грантов выданных для развития крестьянско-фермерских хозяйств.

Как следует из материалов уголовного дела, один из этих фермеров в 2019 году купил машину и без постановки ее на учет продал частному лицу. То есть легализовал похищенные ранее по грантам 3,5 миллиона рублей. В целом же злоумышленниками бюджету Татарстана нанесли ущерб более чем на 32 миллиона рублей.

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