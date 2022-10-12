В Казани ищут пенсионерку, которая пропала шесть дней назад

Розу Дубову не могут найти с 7 октября. Фото: "Лиза Алерт"

В Казани идут поиски 75-летней Розы Дубовой. Ее не могут найти с 7 октября, сообщает поисковой отряд "Лиза Алерт".

Известно, что Роза Дубова ростом около 160 сантиметров имеет плотное телосложение, темные волосы и карие глаза. Во что была одета пенсионерка - неизвестно. Она нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто видел этого человека просят сообщить об этом по телефону 8 (800) 700-54-52. Звонок бесплатный.

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