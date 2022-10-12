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Общество12 октября 2022 9:07

В Татарстане сын потерял мать, когда они вместе собирали грибы

Найти женщину помогли спасатели
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Женщина смогла выйти из леса на звук сирены машины спасателей.

Женщина смогла выйти из леса на звук сирены машины спасателей.

Фото: МЧС Татарстана

Днем 11 октября мужчина вместе со своей 59-летней матерью отправились по грибы в лес около села Подлесная Шентала Алексеевского района. Во время «тихой охоты» они разошлись в разные стороны. К 18.00 начало темнеть, а мужчина так и не встретился с матерью. Никакой связи с ней не было, она не взяла с собой мобильный телефон. Пришлось обращаться за помощью к спасателям.

- Прибывшие на место сотрудники ЗПСО №3 для поиска заблудившейся матери включили на машине сирену, - сообщили в МЧС Татарстана.

Именно на звук сирены женщина в итоге и смогла выйти из леса прямо к автомобилю со спасателями.

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