В Татарстане сын потерял мать, когда они вместе собирали грибы

Женщина смогла выйти из леса на звук сирены машины спасателей. Фото: МЧС Татарстана

Днем 11 октября мужчина вместе со своей 59-летней матерью отправились по грибы в лес около села Подлесная Шентала Алексеевского района. Во время «тихой охоты» они разошлись в разные стороны. К 18.00 начало темнеть, а мужчина так и не встретился с матерью. Никакой связи с ней не было, она не взяла с собой мобильный телефон. Пришлось обращаться за помощью к спасателям.

- Прибывшие на место сотрудники ЗПСО №3 для поиска заблудившейся матери включили на машине сирену, - сообщили в МЧС Татарстана.

Именно на звук сирены женщина в итоге и смогла выйти из леса прямо к автомобилю со спасателями.

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