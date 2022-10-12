Минниханов высказался против отмены в Татарстане новогодних праздников из-за частичной мобилизации

Об этом глава региона заявил на очередном совещании в правительстве республики. Фото: president.tatarstan.ru

Главы ряда регионов заявили о своей инициативе отменить у себя новогодние мероприятия и сэкономленные деньги направить на помощь мобилизованным в рамках спецоперации на Украине. Но в Татарстане выступили против таких мер.

- Новый год – это, прежде всего праздник, для детей, почему мы должны лишать их радости? Мы поддерживаем специальную военную операцию, прилагаем огромные усилия, но жизнь продолжается, - сказал на очередном совещании регионального правительства глава республики Рустам Минниханов.

По его словам, сейчас наоборот нужны мероприятия, которые объединяют людей, формируют у них чувство единство. И на них нужно приглашать участников спецоперации, чтобы воспитывать у детей чувство патриотизма.

Против отмены новогодних торжеств для детей и в Минобороны РФ.

- Мы, безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку Вооруженных сил РФ и проведения частичной мобилизации. Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет. Вооруженные Силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан, - заявил зам главы Минобороны России, генерал-полковник Виктор Горемыкин. - Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооруженных сил РФ, считаю преждевременными и ненужными».

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