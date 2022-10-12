В Нижнекамске обнаружили подозрительную пену в реке Омшанка

Есть вероятность, что причиной появления пены могут стать сточные воды с одной из автомоек, которые есть в округе. Фото: Минэкологии Татарстана

Житель Нижнекамска заметил белую пену, вытекающую из трубы в реке Омшанка. Экологи выехали на место и подтвердили факт сброса. После были отобраны пробы воды, сообщает Минэкологии Татарстана.

Отдел обеспечения экологического надзора отобрал пробы сточной воды выше и ниже точки сброса в реку Омшанку. В данное время готовятся результаты проб. Результаты исследования будут готовы через пять дней.

Есть вероятность, что причиной появления пены могут стать сточные воды с одной из автомоек, которые находятся рядом. Они могли незаконно подключиться к коллектору.

Помимо этого, в Исполком района направлен запрос о балансодержателе сточной трубы для принятия административных мер в отношении ее собственника.

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