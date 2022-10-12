Татарстанские депутаты объявлены в розыск спецслужбами Украины

Представители республики в Госдуме официально пока никак не отреагировали на это. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Госдумы от Татарстан были объявлены в розыск службой безопасности Украины. Так, согласно списка спецслужбы страны ищут Айрата Фаррахова, Айдара Метшина, Илью Вольфсона, Ильдара Гильмутдинова, Азата Ягафарова, Руслана Гаджиева, Рустама Калимуллина, Олега Морозова, Елену Ямпольску и Артема Прокофьева. Также в один ряд с ними был поставлен и действующий ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ленар Сафин.

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