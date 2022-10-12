В Казани упавший столб остановил движение троллейбусов

Метроэлектротранс смог устранить все неполадки.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
11 октября около семи часов вечера в Казани было временно приостановлено движение троллейбусов №2 и №7. Это было связано с проведением ремонта на Сибирском тракте. Там наклонилась одна из опор.
Приблизительно в течение часа транспортное движение было восстановлено. Сотрудники МУП "Метроэлектротранс" смогли устранить все неполадки.
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