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Общество12 октября 2022 6:40

В Казани упавший столб остановил движение троллейбусов

Понадобилось около часа, чтобы его восстановить
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Метроэлектротранс смог устранить все неполадки.

Метроэлектротранс смог устранить все неполадки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

11 октября около семи часов вечера в Казани было временно приостановлено движение троллейбусов №2 и №7. Это было связано с проведением ремонта на Сибирском тракте. Там наклонилась одна из опор.

Приблизительно в течение часа транспортное движение было восстановлено. Сотрудники МУП "Метроэлектротранс" смогли устранить все неполадки.

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