Из Тобольска в Нижнекамск открывается дополнительный авиарейс

Для данного направления задействованы канадские авиалайнеры Bombardier CRJ-200. Фото: Иван ВИСЛОВ

С 17 октября Тобольск и Нижнекамск свяжет дополнительный авиарейс. Полеты будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам, сообщает пресс-служба аэропорта Бегишево.

Так, по понедельникам из Тобольска самолет будет вылетать в 08:25, а посадку в Нижнекамске совершит в 9:10. Обратный рейс запланирован на 9:10 с прибытием в Тобольск в 12:55.

По четвергам вылет из Тобольска будет осуществляться в 09:20, а прибытие - в 10:00. Обратно в самолет отправится в 10:00, а посадку совершит в 14:00.

Отметим, для данного направления задействованы авиалайнеры Bombardier CRJ-200. Они рассчитаны на 50 посадочных мест.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram