Из Нижнего Новгорода в Казань с 28 октября запустят дополнительный электропоезд

Это позволит улучшить качество обслуживания пассажиров и сделает посещение Татарстана еще более доступным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 28 октября по маршруту Нижний Новгород-Казань введут дополнительный ускоренный электропоезд. Это позволит улучшить качество обслуживания пассажиров и сделает посещение Татарстана еще более доступным, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Ежедневно поезд будет отправляться от Московского вокзала Нижнего Новгорода в 05:10 и прибывать в столицу Татарстана в 11:30. Обратно электричка будет отходить в 15:00, а прибывать в Нижний Новгород в 22:10.

Отметим, остановки предусмотрены в Арзамасе, Сергаче, Пильне, Княжихе, Шумерли, Канаше, Свияжске и Зеленом Доле. Продажа билетов будет доступна за десять дней до даты отправления.

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