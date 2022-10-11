В Набережных Челнах не смогли найти и наказать водителя, который сломал пенсионерке транспортную карту и выставил на улицу

Водителя обещали уволить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пабликах Набережных Челнов распространилось сообщение о том, что 7 октября на остановке «Поликлиника» водитель маршрутки сломал пенсионерке транспортную карту. После чего, как утверждается, мужчина выставил пожилую женщину на улицу, где той стало плохо.

Проверкой данной информации занялось ООО «Пассажирские перевозки». Сотрудники компании пересмотрели все записи с камер видеонаблюдения, но ничего обнаружить не смогли. Тогда по поручению из Исполкома Набережных Челнов перевозчик проверил весь свой транспортный парк, но водителя сломавшего пенсионерке транспортную карту снова не смог найти. При этом в компании ему за сделанное грозило наказание – увольнение, сообщают «Челининские известия».

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