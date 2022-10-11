В Казани впервые состоятся чемпионат и первенство ПФО среди чирлидеров

Кроме того, пройдет фестиваль для начинающих чирлидеров. Фото: Сергей ГАПОН

В Казани впервые проведут чемпионат и первенство Приволжского федерального округа (ПФО) по чир спорту. Соревнования состоятся с 14 по 17 октября, сообщает пресс-служба Министерства спорта Татарстана.

В турнире примут участие более тысячи чирлидеров. Они будут бороться за медали в четырех возрастных группах. Местом его проведения станет Центр бокса и настольного тенниса. Кроме того, там же пройдет фестиваль для начинающих чирлидеров.

Отметим, чир спорт в республике развивается с 2016 года. С каждым годом у молодежи растет интерес к данному виду спорта. Так, сборная команда Татарстана активно участвует во всероссийских турнирах, где часто занимает призовые места.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram