В Казани на улице Фучика дорога треснула пополам

Известно, что в том районе ведется строительство новой станции метро. Фото: скриншот

В соцсетях появились кадры треснувшей пополам дороги на улице Фучика. Инцидент произошел около перекрестка с улицей Ломжинской. Сейчас трещину измеряют специалисты, они же проводят осмотр поврежденного участка. В это время по нему все так же продолжают передвигаться автомобили и общественный транспорт.

Напомним, что 10 октября в центре Казани около театра им.Камала прямо на тротуаре образовался огромный провал. В него упала 22 летняя девушка. Ее из ямы вытащили очевидцы. Она повредила ноги и была доставлена в травмпункт. Там девушке оказали всю необходимую медпомощь и отправили на амбулаторное лечение.

По данному факту проводится полицейская и прокурорская проверка. Как уже установили в мэрии Казани, этот провал образовался из-за износа проходящих под землей сетей канализации. Что же стало причиной возникновения трещины на улице Фучика пока неизвестно. Но стоит отметить, что в том месте идет строительство новой станции первого участка второй линии казанского метро.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram