В Казани из школы №183 эвакуировали 1,2 тысячи детей

В здании сработала пожарная сигнализация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот вторник, 11 октября, в 14.55 в экстренные службы поступила информация о с работке автоматической пожарной сигнализации в школе №183 (ул.Минская, 47), сообщили в МЧС Татарстана.

- Подразделения Казанского гарнизона реагировали по 2 автоматическому номеру вызова. Они прибыли к месту вызова и начали производить разведку, администрация школы проводила эвакуацию учащихся и персонала, - отметили в ведомстве.

Так, на улицу были организованно выведены 1,2 тысячи детей и 116 сотрудников образовательного учреждения. Никто не пострадал.

Что же касается сработки сигнализации, то это произошло из-за короткого замыкания смартфона без последующего горения. Пожарным был дан отбой.

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