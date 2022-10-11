В БСМП Набережных Челнов впервые провели трансплантацию аорты

Благодаря пересадке эндокардит был вылечен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов попал пациент в крайне тяжелом состоянии. Ему провели трансплантацию аорты. Эта операция стала первым опытом для данного медучреждения, сообщает пресс-служба Управления здравоохранения города.

На обследовании пациенту кардиологи поставили диагноз: эндокардит. В связи с этим было принято решение заменить ему часть аорты, отходящую от сердца, а также аортальный клапан от донора, который в замороженном виде в кратчайшие сроки доставили из криобанка Санкт-Петербурга.

Операция длительностью восемь часов прошла успешна. После нее четыре дня пациент провел в реанимации, еще полторы недели за ним ухаживали специалисты. Так, благодаря пересадке эндокардит был вылечен.

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