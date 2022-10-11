В Татарстане заработала горячая линия психологической помощи для молодежи

Услуга горячей линии психологической помощи для молодежи осуществляется бесплатно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане заработал единый молодежный телефон доверия по номеру: +7(800)555-22-20. Обратиться можно в любое время суток, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи республики.

Данная услуга оказывается бесплатно, также можно сохранить анонимность обращения. Координатором деятельности молодежного телефона доверия является Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ "Навигатор".

Напомним, за психологической помощью казанцы могут обратиться в центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи "Доверие". В данном центре дети и подростки могут говорить с психологами как индивидуально, так и вместе с семьями или в группах.

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