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Общество11 октября 2022 12:07

В Татарстане заработала горячая линия психологической помощи для молодежи

Работать она будет круглосуточно
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Услуга горячей линии психологической помощи для молодежи осуществляется бесплатно.

Услуга горячей линии психологической помощи для молодежи осуществляется бесплатно.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане заработал единый молодежный телефон доверия по номеру: +7(800)555-22-20. Обратиться можно в любое время суток, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи республики.

Данная услуга оказывается бесплатно, также можно сохранить анонимность обращения. Координатором деятельности молодежного телефона доверия является Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ "Навигатор".

Напомним, за психологической помощью казанцы могут обратиться в центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи "Доверие". В данном центре дети и подростки могут говорить с психологами как индивидуально, так и вместе с семьями или в группах.

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