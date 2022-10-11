В Советском районе Казани почти на сутки отключат воду

Воду отключат с 9.00 13 октября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этот четверг, 13 октября, с 9.00 и до 6.00 14 октября в ряде домов Советского района Казани запланировано отключение воды. Так, почти сутки ее не будет из-за работ по подключению водопровода, сообщает МУП «Водоканал».

Итак, воду отключат по следующим адресам:

- пр.Созидателей, 9, 11, 13;

- пр.Яраткан, 4, 4а, 4б, 4в, 6/15, 7;

- ул.Аделя Кутуя, 130, 183;

- ул.Р.Зорге, 11а, 13а корп.1 и 2, 13б корп.1 и 2, 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31а корп.1, 2 и 4;

- ул.Родины, 1, 1в, 1/2, 20, 20м, 24, 24д, 24е, 24и, 24а, 24б, 24в, 24г, 24 корп.1 и 2; 24 стр.3, 24 стр.4, 26б, 26в, 26г, 26д, 26е, 26/1, 31/1, 31а, 31а корп.1/94; 33/1, 33 корп.3, 4, 5, 6, 7; 33а, 33в, 33д, 33а/1, 33а корп.1, 1/4, 2, 3, 4, 5, 5/12, 6, 7, 8, 9, 13/24, 25/38, 33б корп.1.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут выезжать по заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.

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