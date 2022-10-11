Татарстан внес в Госдуму законопроект о штрафах за оскорбление символов регионов

Ранее нормативных документов по защите атрибутов власти регионов не принималось. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о штрафах за явное неуважение к официальным государственным символам регионов РФ. Соответствующий документ опубликован в электронной базе.

Татарстанские депутаты предлагают внести поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и в Кодекс об административных правонарушениях России. Они приведут к тому, что при проявленном неуважении к государственным символам регионов размер штрафа будет достигать 100 тысяч рублей.

Отметим, на данный момент по этой статье уже предусмотрен административный штраф от 30 до 100 тысяч рублей, но только за неуважение к официальным государственным символам России.

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