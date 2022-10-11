Мэрия Казани назвала причину провала тротуара, в который угодила 22-летняя девушка

Провал произошел в том месте, где проходят сети канализации. Фото: прокуратура Татарстана

Ситуация страшная. 22-летняя девушка стоявшая перед светофором на пешеходном переходе около театра им.Камала резко ушла под землю. Под ней провалился тротуар. Выбраться из глубокой ямы упавшей помогли очевидцы. Девушка повредила ноги и ее на «скорой» доставили в травмпункт. Там ей оказали необходимую медпомощь и отпустили домой. По факту произошедшего сейчас прокуратура проводит проверку.

Вместе с ней выяснением обстоятельств занялись и городские власти. Как заявил 11 октября на брифинге в Кабмине Татарстана зам руководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев, провал произошел в том месте, где проходят сети канализации, причина произошедшего - износ коллектора.

По словам Куляжева, сейчас МУП «Водоканал» готовится к проведению аварийных работ, сроки которых пока не известны. Для их обозначения нужно определить, насколько повреждены в том месте сети.

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