Жителя Татарстана, который зверски зарубил топором людей и поджег дом, приговорили к 23 годам колонии

Мужчина будет отбывать свой срок в исправительном учреждении особого режима. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Верховный суд Татарстана признал 51-летнего мужчину виновным в убийстве двух человек, краже и поджоге. Его приговорили к 23 годам колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, сообщили в прокуратуре республики.

- Данное решение суда пока не вступило в законную силу. Ранее прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил приговорить мужчину к 24 годам особого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года, - также отметили в надзорном ведомстве.

Было доказано, что осужденный в ночь на 18 ноября 2021 года гостил в Чистополе у своего приятеля. Он, а также еще один гость вместе выпаивали. Когда, последний ушел спать в комнату, между мужчиной и хозяином дома возникла пьяная ссора. В ходе конфликта осужденный взял топор и зверски зарубил потерпевшего. Эксперты потом насчитала, что по его голове был нанесен 21 удар.

Чтобы скрыть это убийство, злоумышленник решил расправиться со свидетелем. Он подошел к другому гостю, который спал и нанес ему топором 14 ударов, в том числе и по голове. Далее забрав тв-приставку и электробритву, мужчина поджег дом и скрылся. Но вскоре на его след вышли правоохранители. Он был задержан.

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