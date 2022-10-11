Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 8:55

В казанском ЖК «Салават Купере» движение транспорта по улице Осиновская запустят 14 октября

Там завершили реконструкцию проезжей части
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Это позволит свести на нет огромные пробки, которые возникают на выезде из микрорайона.

Это позволит свести на нет огромные пробки, которые возникают на выезде из микрорайона.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похоже, что на выезде из казанского ЖК «Салават Купере» и поселка Осиново огромные пробки пропадут навсегда, ну или, по крайне мере, проезд там станет значительно свободней.

Дело в том, что там завершили реконструкцию проезжей части на улице Осиновская. Уже на этой неделе, а именно 14 октября, по ней запустят движение транспорта, сообщил в этот вторник на брифинге глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов.

Отметим, что на работы по улице Осиновская было потрачено порядка 1,6 миллиарда рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram