В казанском ЖК «Салават Купере» движение транспорта по улице Осиновская запустят 14 октября

Это позволит свести на нет огромные пробки, которые возникают на выезде из микрорайона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похоже, что на выезде из казанского ЖК «Салават Купере» и поселка Осиново огромные пробки пропадут навсегда, ну или, по крайне мере, проезд там станет значительно свободней.

Дело в том, что там завершили реконструкцию проезжей части на улице Осиновская. Уже на этой неделе, а именно 14 октября, по ней запустят движение транспорта, сообщил в этот вторник на брифинге глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов.

Отметим, что на работы по улице Осиновская было потрачено порядка 1,6 миллиарда рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram