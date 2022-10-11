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Происшествия11 октября 2022 8:43

В школы Казани поступили сообщения с угрозами

Руководство образовательных учреждений действует согласно инструкциям
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Полиция проводит проверки.

Полиция проводит проверки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот вторник, 11 октября, в ряд школ Казани поступили сообщения с угрозами. Уроки прекращены. Руководство образовательных учреждений действует согласно инструкции.

- По необходимости полиция проводят проверки, - сообщили в мэрии Казани.

Там просят родителей учеников с пониманием отнестись к вынужденным мерам безопасности.

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