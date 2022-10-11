В Казани на станции метро «Авиастроительная» открылась новая круглосуточная парковка

Данная парковка имеет закрытый тип. Фото: комитет по транспорту Исполкома Казани

В столице Татарстана на улице Побежимова возле станции метро «Авиастроительная» свою работу начала новая круглосуточная парковка на 189 машино-мест.

- Это плоскостная парковка закрытого типа со шлагбаумом. Скорость движения там не должна превышать 5 км/ч. Она расположена на муниципальной земле и оставлять на ней машины придется на платной основе, - сообщает городской комитет по транспорту.

При этом первые 15 минут стоянки бесплатны. Далее если оставить там машину на срок до 1 часа, то придется заплатить 30 рублей, от одного до трех часов – а50 рублей, от трех до 10 часов – 100 рублей, от 10 до 14 часов – 150 рублей, более 14 часов – 200 рублей.

При этом действует и ночной тариф - с 18.00 до 8.00. Оставить на этой парковке машину до утра обойдется в 80 рублей. А для электромобилей и водителей-инвалидов она всегда бесплатная.

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