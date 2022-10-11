Жительница Казани вспылила и разнесла магазин, а также нанесла себе травмы

Женщине пришлось вызывать "скорую помощь". Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 10 октября в Казани на улице Ново-Азинская в один из местных магазинов зашла женщина. Она решила купить пива и сигарет. Уже стоя у кассы, она вдруг превратилась в разъяренного дебошира.

Женщина стала ругаться и кидаться на всех присутствующих. Магазин должен был уже закрыться, но вышедшая на улицу неадекватная покупательница требовала продолжения скандала. Она разбила стеклянную витрину. Прибывшие по сигналу персонала торгового павильона сотрудники группы быстрого реагирования справились с агрессивной дамой и пристегнули ее от греха подальше к перилам. Но та начала биться о них, повредила себе лицо, а после утверждала, что ее ударили около входа в магазин, сообщает «Татарстан 24».

На место происшествия пришлось вызывать «скорую». Женщине оказали первую медицинскую помощь и увезли в больницу, что не избавит ее от разбирательства с правоохранительными органами.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram