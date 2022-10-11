17 октября в столице Татарстана состоится праздник Собора Казанских святых

В честь этого во всех храмах и монастырях Татарстанской митрополии пройдут праздничные богослужения.
Фото: Артем КИЛЬКИН
17 октября в столице республики состоится праздник Собора Казанских святых. В честь этого во всех храмах и монастырях Татарстанской митрополии пройдут праздничные богослужения.
Главные торжества планируют провести в Казанском кафедральном соборе Казанского Богородицкого мужского монастыря. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавит божественную литургию. Начало службы в 9:00.
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