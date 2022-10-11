В Казани здание бывшего «Бахетле» продают за 173,6 миллиона рублей

Торговое помещение имеет общую площадь 1,4 тысячи квадратных метров. Фото: скриншот с сайта объявлений

В столице Татарстана здание на Сибирском тракте, где ранее располагался супермаркет «Бахетле», выставили на продажу. Его оценили в 173,6 миллиона рублей. Соответствующая информация появилось на сайте объявлений.

Из комментария продавца следует, что торговое помещение имеет общую площадь 1,4 тысячи квадратных метров, первый этаж - 789 квадратных метров и подвальное помещение - 658 квадратных метров, которое можно использовать под склад или производство. Там ранее работал цех.

Напомним, что в Казани был выставлен на продажу торговый центр «Бахетле», расположенный в поселке Дербышки. За объект площадью 2,3 тысячи квадратных метров просили 230,7 миллиона рублей.

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