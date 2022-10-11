На директора фирмы из Набережных Челнов завели уголовное дело за неуплату налогов на 112 миллионов рублей

Речь идет о неуплате НДС. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Набережных Челнах в отношении 49-летнего директора ООО «Особые детали» возбудили уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере», сообщает следственный комитет Татарстана.

- В рамках расследования проводятся обыски. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, с 2017 по 2020 года руководитель фирмы для получения выгоды намеренно внес ложные данные в налоговые документы, в том числе он указал в них фиктивные отношения с рядом контрагентов. Это позволило компании избежать уплаты НДС на сумму более 112 миллионов рублей.

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