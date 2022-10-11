В Марий Эл грузовик столкнулся с микроавтобусом, шесть человек пострадали

От удара маршрутка перевернулась на бок. Фото: ГИБДД Марий Эл

Днем 10 октября в Звенигово на перекрестке неравнозначных дорог грузовой автомобиль Hyundai столкнулся с маршруткой, которая ехала в Помары. От удара общественный транспорт перевернулся на бок.

В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 15 человек. Шесть из них пострадали.

- Один из пострадавших был госпитализирован, остальным после оказания необходимой медицинской помощи было назначено лечение на дому, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшей аварии.

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