В Чувашии 13-летнего школьника наградили за спасение тонущего ребенка

Макар Мушков спас тонущего четырехлетнего мальчика из пруда. Фото: МЧС Чувашии

Ученик средней образовательной школы №13 Новочебоксарска Макар Мушков был награжден за спасение утопающего. Для этого в образовательное учреждение прибыл глава МЧС Чувашии Валерий Зеленин.

Он выразил слова благодарности школьнику за его активную гражданскую позицию, также его родителям и учителям школы за воспитание такого героя.

Отметим, об отважном поступке Макара стало известно только после летних каникул. И то о нем маме и бабушке мальчика рассказали его друзья. Тогда в деревне Кокшамары Звениговского района школьник оказался рядом с прудом, в котором начал тонуть четырехлетний мальчик. Макар не раздумывая бросился с воду и спас ребенка. По словам 13-летнего школьника, что в тот момент он больше боялся не за себя, а за жизнь маленького мальчика.

- Школьник пригласили в Москву для участия в мероприятиях всероссийского проекта "Дети герои", которые состоятся с 1 по 3 ноября. Они посвящены чествованию детей и подростков, совершивших героические и мужественные поступки, - сообщает МЧС Чувашии.

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