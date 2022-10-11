В Татарстане жители пожаловались на мусорную свалку у автобусной остановки

В связи с этим жильцы соседних домов подготовили коллективную жалобу и отправили ее в несколько министерств и ведомств. Фото: Андрей АБРАМОВ

В поселке Осиново Зеленодольского района у автобусной остановки образовалась свалка мусора. Это вызвало негодование у местных жителей.

По словам людей, пищевые отходы приводят к появлению грызунов, которые потом проникают в жилые дома, находящиеся поблизости. По предположениям жителей, причиной этого стал завоз мусора со всех близлежащих поселков, передает "Татарстан 24".

В связи с этим местные жители подготовили коллективную жалобу и отправили ее в несколько министерств и ведомств Татарстана. Так Минэкологии республики уже провела свою проверку. Ее результаты направили в Росприроднадзор для принятия дальнейших мер.

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