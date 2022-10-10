Экс-игрока «Рубина» Руслана Мухаметшина приговорили к колонии за организацию подпольного казино

Помимо казанского клуба, Мухаметшин выступал также за "Мордовию" и тульский "Арсенал". Фото: arsenaltula.ru

В Саранске на скамье подсудимых оказался бывший игрок казанского «Рубина» 40-летний Руслан Мухаметшин. Его и трех сообщников признали виновными в незаконной организации и проведении нелегальных азартных игр.

- Приговором фигурантам назначено наказание от 1,5 лет лишения свободы условно до 5,5 лет колонии общего режима со штрафом от 300 до 800 тысяч рублей. Данное решение суда в законную силу пока не вступило, - сообщили в следственном комитете Мордовии.

Так, Мухаметшин получили 1,5 года колонии, и будет обязан заплатить штраф в 800 тысяч рублей. Было доказано, что экс-игрок «Рубина» в 2017 году вместе с сообщниками организовали в Саранске и Ковылкино подпольные казино в арендованных нежилых помещениях.

Вест этот незаконный бизнес они выдавали за легальный спортивный тотализатор и контору по предоставлению услуг, связанных с криптовалютой. Но, несмотря на конспирацию, правоохранители вычислили незаконные казино и прикрыли их, а в отношении организаторов возбудили уголовное дело.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram