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Общество10 октября 2022 15:47

На прошлой неделе жители Казани называли своих детей Яку, Юноной и Роксаной

Специалисты городского ЗАГСа составили рейтинг самых популярных и редко используемых имен для новорожденных
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
За семь дней в городе зарегистрировали появление на свет 188 девочек и 181 мальчика.

За семь дней в городе зарегистрировали появление на свет 188 девочек и 181 мальчика.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую неделю – с 3 по 9 октября, в Казани зарегистрировали рождение 369 детей - 188 девочек и 181 мальчик.

Также в городском ЗАГСе составили рейтинг самых популярных и редко используемых имен, которыми жители Казани ан прошлой недели называли своих новорожденных детей.

Так, чаще всего использовали следующие имена: Мирон, Адель, Амир, Аяз, София, Сабина, Кира и Есения. В число же редких в этот раз попали: Елисей, Семен, Яку, Аким, Юнона, Роксана, Мирра и Рузиля.

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