С 15 октября городские службы Казани переходят на зимний режим работы

Зимой улицы Казани от снега будут чистить 549 единиц спецтехники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На всех предприятиях Казани, которые отвечают за благоустройство, диспетчерские службы переведут на круглосуточный режим работы. Произойдет это уже в субботу, 15 октября. С этой даты город переходит на зимний режим содержания, который продлится до 15 апреля 2023 года, то есть ровно 182 дня, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани.

Так, в предстоящие холода городским рабочим придется следить за порядком и чистотой на дорогах площадью около 22 миллионов квадратных метров, из них 4 миллиона – это тротуары.

Зимой улицы Казани от снега будут чистить 549 единиц спецтехники. Ее готовность сейчас составляет 78%. Остальная техника пока занята в мойке дорог и посадке деревьев.

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