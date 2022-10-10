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Общество10 октября 2022 14:45

Руслан Кабиров снова назначили полномочным представителем Татарстана в Туркменистане

На этом посту он пробудет минимум еще три года
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
На этом посту Кабиров работает с 2016 года.

На этом посту Кабиров работает с 2016 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот понедельник, 10 октября, глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении на пост полномочного представителя республики в Туркменистане 37-летнего Руслана Кабирова.

Таким образом, с 11 октября его полномочия в этом статусе продлеваются еще на три года. Отметим, что полномочным представителем Татарстана в Туркменистане Кабиров стал в 2016 году. До этого он работал на должности первого зам главы Минпромторга республики.

О Руслане Кабирове известно, что он владеет английским и арабским языками. Женат, воспитывает троих детей.

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