В Татарстане отремонтировали более 30 километров дороги Йошкар-Ола-Зеленодольск

Также на данном участке произвели досыпку обочин и нанесли горизонтальную дорожную разметку. Фото: "Волго-Вятскуправтодор"

В Татарстане отремонтировали участок федеральной автодороги А-295 "Йошкар-Ола-Зеленодольск". Там, на участке от 95 по 126 километр уложили новый асфальт.

- Также там произвели досыпку обочин и нанесли горизонтальную дорожную разметку, - отметили в пресс-службе ФКУ "Волго-Вятскуправтодор".

Напомним, что с 3 июня 2022 года на территории Татарстана ввели ограничение на движение по трассе А-295 «Йошкар-Ола – Зеленодольск». Это решение было принято в связи со снижением несущей способности путепровода на 93 километре указанной трассы.

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