Гидрометцентр Татарстана сообщил, когда похолодает до +4 градусов

После прохождения холодного атмосферного фронта республика окажется в холодной тыловой части циклона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пришедшая на минувших выходных теплая погода задержится в республике почти до конца этой недели. Так, в этот вторник, 11 октября, под влиянием циклона и его атмосферных фронтов дожди пройдут лишь местами, днем температура воздуха будет в пределах от +9 до +14 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Особых осадков не ожидается и в среду с четвергом. В эти дни регион будет располагаться в поле пониженного атмосферного давления . Так, что если дождь и будет, то небольшой. Что же касается температуры воздуха, то днем прогнозируется максимум +14 градусов.

Согласно же предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу – 14 и 15 октября, после прохождения холодного атмосферного фронта республика окажется в холодной тыловой части циклона. Отсюда и похолодание – днем от +4 до +9 градусов. Также временами будет идти дождь.

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