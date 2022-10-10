В центре Казани около театра им.Камала в образовавшийся провал упала девушка

Образовавшийся провал оцепили сигнальными лентами. Фото: прокуратура Татарстана

По факту образования провала около театра им.Камала в центре Казани и падения туда человека начата прокурорская проверка.

- Инцидент произошел 10 октября примерно в 9.30. Из-за просадки грунта пострадал 22-летняя девушка. Она провалилась в яму и получила травму ног, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Из ямы пострадавшую помогли вытащить очевидцы. Девушку доставили в травмпункт, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь и после отпустили домой. Напомним, провал образовался на улице Салимжанова около пешеходного перехода в сторону сквера им.Тукая.

Отметим, что прокуратура даст оценку работе властей Казани в сфере ЖКХ и благоустройства и при наличии оснований примет меры реагирования. Кроме надзорного органа, свою проверку проводит и полиция.

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