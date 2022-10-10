В казанском театре им.Тинчурина отметили День учителя

Педагогов в театре поприветствовал и поздравил с профессиональным праздником министр образования и науки Республики Татарстан Хадиуллин Ильсур Гараевич. Фото: пресс-служба театра им.Тинчурина

В театре им.Тинчурина отметили день Учителей. Учителя, преподающие предмет татарского языка и литературы, собрались на показ спектакля «Мадина». Их поприветствовал и поздравил с профессиональным праздником министр образования и науки Республики Татарстан Хадиуллин Ильсур Гараевич.

- Всех вас рад видеть на встрече в рамках недели чествования педагогов. Чтобы выразить уважение представителям этой очень нужной профессии недостаточного одного дня. Необходим месячник, даже год. У всех нас есть наставники, благодаря которым имеем достижения, и сами кому-то передавали знания, несомненно, это является одним из важных факторов в жизни человека. Они прививают любовь к нашему родному языку, играют ключевую роль в передаче ценного материала по культуре, искусству и истории будущему поколению. Выражаем благодарность театру Тинчурина за прием, интересные встречи, приуроченные ко дню Учителей, в театре, становятся доброй традицией. Желаю всем успехов! – отметил Ильсур Гараевич.

Театр им.Тинчурина вносит большой вклад в воспитание будущего поколения. Много постановок, которые интересны молодежи и глубоким смыслом в содержании направлены в сохранение и развитие национальных ценностей. Учащиеся школ и студенты часто посещают наши спектакли, мастер-классы, экскурсии.