Ирину Нургатину назначили на должность директора медколледжа Набережных Челнов

Раньше Ирина Нургатина занимала должность заместителя директора по воспитательной работе в филиале КФУ Набережных Челнов. Фото: kpfu.ru

Ирина Нургатина стала директором медицинского колледжа в Набережных Челнах. Ранее она занимала должность заместителя директора по воспитательной работе в филиале КФУ в Набережных Челнах.

Отметим, бывший директор медколледжа Светлана Вахитова оказалась под уголовным преследованием. Ей вменяют превышение должностных полномочий и получение взятки. Под подозрением оказалась и дочь Вахитовой, которая работала ее заместителем.

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