Исполком Набережных Челнов отменил у себя масочный режим

Чиновники были обязаны носить на работе медицинские маски с 17 августа 2022 года. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

10 октября Исполком Набережных Челнов сообщил об отмене масочного режима в здании администрации города. Это связано со снижением уровня заболеваемости COVID-19 и улучшением эпидемиологической обстановки.

Отметим, что масочный режим в здании администрации был введен 17 августа 2022 года. Тогда наблюдался рост заболеваемости коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее в Набережных Челнах на заводе «КАМАЗ» так же приостановили обязательный масочный режим. Это решение было принято в связи снижением количества заболевающих и своевременно принятым мерам профилактики вируса.

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