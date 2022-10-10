Наиль Биктагиров возглавил Управление административных комиссий Казани

Наиля Биктагирова назначили на новую должность в связи с его огромным опытом работы в управлении. Фото: Денис Гордийко

Наиль Биктагиров стал новым руководителем Управления по организации деятельности административных комиссий Исполкома Казани. Об этом сообщил на "деловом понедельнике" мэр города Ильсур Метшин.

По словам градоначальника, прежний руководитель Артур Мухаметшин перешел работать заместителем главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. На его место назначили Наиля Биктагирова в связи с его огромным опытом работы в управлении. Он с 2017 года начинал юрисконсультом, затем возглавил группу информационно-методического обеспечения и с 2020 года являлся заместителем управления, которым теперь будет руководить.

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