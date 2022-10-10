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Происшествия10 октября 2022 9:41

В отношении жителя Набережных Челнов возбудили уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Оно стало первым в Татарстане
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
На данный момент мужчина находится за пределами России.

На данный момент мужчина находится за пределами России.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ранее житель Набережных Челнов уже был осужден за дискредитацию Вооруженных сил РФ, но только по Кодексу России об административных правонарушениях. Причиной тому стали его посты в соцсети. После вынесенного приговора мужчина взялся за старое. Поэтому в отношении его уже возбудили уголовное дело.

Разработкой его совместно с сотрудниками МВД Татарстана занимались и представители ФСБ. На данный момент известно, что мужчина покинул Россию. Жителя Набережных Челнов для начала объявили в федеральный розыск, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Татарстану.

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