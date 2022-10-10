Дети мобилизованных казанцев получат бесплатные путевки в лагеря в дни осенних каникул

Путевки в лагеря предусмотрены для детей от 7 до 17 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Для детей мобилизованных жителей Казани будут доступны бесплатные путевки в местные лагеря в дни осенних каникул. Они предусмотрены для школьников в возрасте от 7 до 17 лет, сообщила на "деловом понедельнике" заместитель руководителя Исполнительного комитета города Гузель Сагитова.

По ее словам, семьи мобилизованных смогут оставить заявку на сайте центра "Ял". После проверки данных, ребенка направят в лагерь. Также можно лично посетить данный центр по адресу: улица 25 Октября,14/6, или позвонить по телефонам: 8 (843) 590-24-82 и 8 (843) 297-36-02.

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