Стивен Кэмпфер может вернуться в «Ак Барс» из НХЛ

Кэмпфер выступал за казанскую команду под номером 20. Фото: ak-bars.ru

Американский защитник Стивен Кэмпфер близок к возвращению в «Ак Барс». Об этом корреспонденту «КП-Казань» сообщил собственный источник близкий к руководству клуба.

По информации источника, защитник уже провел предварительные переговоры с казанским клубом и в ближайшее время примет окончательное решение по своему возвращению в Россию.

Напомним, в мае 2022 года Кэмпфер покинул «Ак Барс» и перешел в «Детройт», предварительно подписав с казанским клубом соглашение о правах на защитника в КХЛ. Однако, в начале октября американский клуб выставил защитника на драфт отказов.

В минувшем сезоне Кэмпфер стал вторым бомбардиром «Ак Барса» в сезоне, набрав 34 (13+21) балла в 52 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram