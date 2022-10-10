В Татарстане младенческая смертность снизилась на 24,8%

В Татарстане за январь-август 2022 года скончались 76 детей в возрасте до одного года. Фото: Александр ГЛУЗ

В Татарстане за январь-август 2022 года скончались 76 детей в возрасте до одного года. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го, младенческая смертность в республике снизилась на 24,8%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росстата.

Согласно статистике, Татарстан занимает пятое место среди регионов Приволжского федерального округа по младенческой смертности за первые восемь месяцев 2022 года. Первую строчку по данному показателю заняла Башкирия - 111 умерших, на втором месте Самарская область - 93, на третьем - Пермский край с показателем 81 умерших, на четвертом - Нижегородская область, где за указанный период скончались 77 младенцев.

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