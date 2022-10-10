По итогам 2021 года Татарстан не попал в топ-10 регионов с наилучшим материальным благополучием населения

При составлении этого рейтинга, в том числе, учитывалась и доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Собрав и изучив данные ЦБ и Росстата, специалисты РИА Рейтинг создали рейтинг регионов с наилучшим материальным благополучием населения за 2021 год. В список включили данные 85 субъектов Российской Федерации.

Оказалось, что Татарстан с 51,38 баллами не попал в топ-10. Республика заняла в этой рейтинге 13 место. В лидерах же тут Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный и Магаданская область.

Отмечается, что при составлении этого рейтинга эксперты учитывали, в частности, следующие показатели: отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) физлиц в банках, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.

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