Руководителем нового управления социальной политики Казани стала Ирина Смирнова

В частности у нее и нового подразделения Исполкома города впереди большая работа с семьями мобилизованных горожан. Фото: kzn.ru

10 октября на совещании «деловой понедельник» в Исполкоме Казани мэр города Ильсур Метшин представил руководителя нового управления социальной политики столицы Татарстана. Е эту должность была назначена Ирина Смирнова, которая до этого около восьми лет проработала в администрации Ново-Савиновского района Казани, потом в пенсионном фонде, а последние 11 лет была начальником отдела по опеке и попечительству в администрации Советского района города.

- Управления социальной политики Казани - новая структура создается на базе отдела по обеспечению взаимодействия подразделений социальной сферы аппарата Исполкома, над ее созданием мы задумывались, видели, что помимо традиционных комитетов в социальном блоке остро не хватает структуры, которая бы определяла стратегические направления социальной сферы и курировала деятельность, которую ведут отделы администрации районов. Одной из задач управления будет тесное взаимодействие с общественными, ветеранскими организациями, – объяснил Метшин.

Также у управления впереди большая работа с семьями мобилизованных горожан.

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