За первые восемь месяцев 2022 года в Татарстане рождаемость снизилась на 10,5%

В августе 2022 года в Татарстане родилось 3 232 малышей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Татарстане за январь-август 2022 года зарегистрировано появление на свет 24 096 детей. По сравнению с прошлым аналогичным периодом, это на 10,5%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росстата.

Согласно статистике, по количеству рожденных детей за первые восемь месяцев 2022 года республика занимает второе место по Приволжскому федеральному округу. Первую строчку заняла Башкирия, где на свет появилось за данный период 24 383 ребенка.

Отметим, в августе в Татарстане родилось 3 232 младенца. Однако это на 10,8% меньше, чем за тот же месяц 2021 года.

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