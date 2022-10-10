В Татарстане за восемь месяцев 2022 года оборот оптовой торговли превысил 1,9 триллиона рублей

В августе 2022 года оборот оптовой торговли составил 253,8 миллиарда рублей. Фото: Владимир МАЗЕНКО

За первые восемь месяцев 2022 года оборот оптовой торговли в Татарстане составил почти 1,95 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го этот показатель уменьшился на 8,9%.

Так, согласно данным Татарстанстата, самый большой оборот оптовой торговли в республике за первые восемь месяцев 2022 года зафиксировали в марте - около 279 миллиардов рублей, а наименьшую в январе - 211 миллиардов.

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